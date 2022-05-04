小米是一隻身材很有份量的貓咪，但一開始媽媽給我的照片因為角度關係，我還沒有看出小米的噸位，只聽媽媽說：「對不起我把牠寵壞了才有這樣的身材」，直到溝通完，媽媽補上一張經典「巨」照，才發現祂還真是比橘貓更橘貓呀。

溝通當下其實已然隱約感到祂是一隻酷酷慵懶的貓咪，我第一次碰到離世溝通時，貓咪聊到一半說想先去打個盹的，相對於媽媽一再一再的表達歉意，祂倒是覺得抱歉說一次就可以了，每個問題都在道歉的話就太沉重了，顯然小米跟媽媽的情緒不在一個點上。

小米天生愛吃，因此身材很有份量。(圖/小米媽媽授權)

小米是罹患非常罕見又難纏的乳糜胸，乳糜胸就是胸腔裡的積水抽出來像是牛奶一般的顏色，媽媽發現祂怎麼都用嘴巴呼吸，覺得怪怪的便帶去急診，才診斷出來。乳糜胸對貓咪來說開刀成功率大約僅有四成，有的治療後很幸運又是一尾活龍，但有的會反覆復發成為主人跟毛孩的夢魘，該不該開這個刀，一般都會讓主人非常為難。

最後小米媽媽決定順著小米的意思，牠怕看醫生，那就帶回家安寧，牠既不想吃藥也不喜歡吃低脂食物，那也就不勉強牠吃，每天陪小米在陽台曬太陽，希望牠快樂度餘生。當小米狀況越來越不好時，媽媽很煎熬的想幫牠提早結束痛苦，但眼看天氣預報過年那段期間天氣都是又濕又冷，她不希望愛曬太陽的小米在這樣的天氣離開，因此鼓起勇氣幫牠挑了一天過年前的好天氣，帶到醫生那裏提早送小米上路。

但事後媽媽懊悔整個過程似乎沒有處理得很周全，帶小米去醫院時也不敢跟牠講實話，媽媽很擔心小米打針當下的掙扎是驚嚇中離世，而且當時媽媽只顧著傷心，在醫師建議下直接把小米送去集體火化，忘了先帶祂回家，放祂喜歡聽的音樂，好好送祂一程。

這些都累積出媽媽一道又一道的自責，所以每個溝通的問題都帶著歉意，還好媽媽在溝通時，終於敢跟小米清楚說明選擇安樂的原因，不然小米還以為是自己不夠努力，沒有為媽媽撐下來呢。至於媽媽擔心祂在沒有心理準備下安樂是否充滿驚嚇，小米說：「我只是一頭霧水」、「我很聰明啊，看媽媽走了，顧不得剛脫掉的舊衣服（身體），衣服不要了，趕快跟媽媽回家。」

面對媽媽好多的對不起，小米直接說：「明白了媽媽安樂的用心後，小米要來安心的打盹一下了」，聽到這媽媽有點愣住的笑著說：「這孩子就是懶！」真是知子莫若母呀，其實應該說，當小米完全了解媽媽的心路歷程後，祂真的覺得沒有甚麼好罣礙了，那就先安心打個盹再說吧。

最後媽媽說了一句：「小米是一隻好棒的貓咪，媽媽愛你」時，小米才說：「終於聽到媽媽說你愛我了，等一整晚就等這一句，有這句話，所有的事情小米都不會放在心上了」。這不就是離世溝通的意義嗎，好好道愛、道歉、道別，唯有以愛為橋梁，離世溝通才能讓彼此都在無憾中繼續前行。