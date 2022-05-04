英國3名男子日前至威爾特郡郊區露營，期間拿出金屬探測器尋寶，先是挖出一堆釘子，當他們感到失望時，發現底下有好幾枚硬幣，數量多達161枚，時間可追溯至1600年前，讓他們興奮不已，目前粗估價值4萬英鎊（約新台幣147萬）。

根據《每日郵報》報導，53歲阿博特（Robert Abbot）日前和兩名友人59歲艾倫（Dave Allen）、63歲雷（Mick Rae）至威爾特郡古老村莊「Pewsey」附近露營，並進行為期一周的尋寶探險，但卻沒有找到任何寶物，一天他們打開金屬探測器準備出發尋寶時，在距離帳篷6步位置，儀器竟出現激烈反應，隨後他們挖出一堆釘子。

阿博特起初以為是釘子使儀器有反應，但他們很快就發現不對勁，底下竟有一枚銀幣，他們趕緊繼續往下挖，挖出160枚硬幣，時間可追溯至1600年前，阿博特回憶說，「這真的很諷刺，我們兩周前就在那裡紮營，尋寶一整個禮拜都沒有收穫，沒想到寶物離我們這麼近」，他們之後將銀幣放在洗碗盆裡並帶回家。

這些硬幣年代為公元340年至602年，稱為「Siliqua」，粗估價值為4萬英鎊（約新台幣147萬），將由英格蘭倫敦拍賣公司「Noonan」進行拍賣，硬幣專家米爾斯（Nigel Mills）表示，這些硬幣都還非常新，「它們處於完好狀態，甚至不需要清洗。羅馬不列顛崩潰後，當地居民埋藏個人貴重物品，使英國在4世紀末和5世紀初，成為羅馬硬幣和珠寶囤積寶地」。