印度廉航香料航空（SpiceJet）日前發生一起降落意外，一架載有約200人的波音737班機在1日晚間準備降落至杜爾加布爾（Durgapur）時，突然發生系統故障，導致飛機猛烈上下起伏、左右搖晃，機上17名未繫好安全帶的旅客當場從座位上甩飛，撞得頭破血流。

綜合外媒報導，一架從孟買飛往杜爾加布爾的班機，在降落過程中，突然發生系統故障，自動駕駛系統失效長達2分鐘之久，機組人員緊急切換手動駕駛，不過飛機卻突然出現嚴重顛簸。

機上乘客鮑爾（Amit Baul）表示，當時他繫好安全帶坐在飛機最後一排靠走道的位置，不料接下來的15至17分鐘，飛機突然開始劇烈顛簸，「先是上下晃動，接著又左右狂搖，整架飛機猶如皮球一樣上下彈動，感覺就像是從100層樓高墜落」。

鮑爾提到，當下有17名乘客因為未繫安全帶，瞬間從座位上飛起，身體不斷被甩上又甩下，也因為撞到頭頂上方的行李架，導致頭破血流、身受重傷。坐在他前方的一名婦女和11歲女兒被拋向半空好幾次，婦女最後倒在鮑爾的腳邊，情急之下只能緊抓住座位把手，且傷勢相當嚴重。鮑爾說，當下乘客們嚇得驚聲尖叫，廚房裡的食物、垃圾滿天飛，飛機天花板更是血跡斑斑，就連氧氣面罩也掉落下來。

最讓鮑爾感到錯愕的是，飛機好不容易順利降落，但機場卻完全沒有醫生，也沒任何醫療設施，救護車足足花了一小時才把傷者送醫，更有乘客在事故中脊椎受傷。報導指出，印度民航監管單位對此發表聲明，並承諾查明整起事件的真相。