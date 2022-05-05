美國研究人員1998年在阿拉巴馬州發現神祕洞穴，推測已有千年歷史，內部還有美洲原住民用泥漿繪製的畫作，但受限於洞穴空間狹小，研究員僅發現數百張小幅畫作，但並未深入探索，直到最近才又發現5幅不為人知的圖畫，其中一幅更是長達11英尺（3.4公尺）。

根據《CNN》報導，位於阿拉巴馬州第19個藝術洞穴在1998年首次發現，但由於洞穴內部空間狹窄，而且畫作用泥漿繪製而成，不易被發現，因此當時僅發現數百個小幅畫作，直到2017年，田納西大學諾克斯維爾分校的科學教授西梅克（Jan F. Simek）組織研究小隊，打算紀錄洞穴內狀況時，又意外發現另外5幅較大的圖像。

西梅克教授提到，他們得知洞穴裡有泥漿畫作，便透過攝影測量法結合3D技術，還原洞穴內部狀況，「由於場地空間有限，無法進洞穴親眼看到這些藝術圖像」，歷經2個月內的拍攝，他們利用1.6萬張照片創建洞穴內部3D模型，意外發現5幅從未被發現的圖畫，其中4幅畫有穿著精緻服裝的人，研究員表示，人物的軀幹設計複雜，由不同風格的線條組成，可能暗示他擁有王權或單純表現當時的服裝設計。

最後一幅則繪出類似菱背響尾蛇的圖案，長約1英尺（3.4公尺），也是洞內最大一幅畫，而美國東南部原住民將響尾蛇視為神聖動物，因此才會將響尾蛇畫在牆上，但描繪人物的靈感仍成謎，研究員提到，「我們從未看過這些人物，因此不知道畫裡的人身分為何，他們並非東南美洲原住民故事中可識別的人物，也未出現在考古學已知的圖像中，他們可能展示出公元前200年至公元 600年間不為人知的宗教故事」。

After working secretly in Alabama’s 19th Unnamed #Cave, archaeologists from the University of Tennessee have announced the discovery of the largest North American cave art site in southeastern #NorthAmerica. https://t.co/P2SixIL9Ii pic.twitter.com/TrOJDR1sSj — Ancient Origins (@ancientorigins) May 4, 2022

而這些畫作又是如何繪製？也讓研究員非常好奇，雖然洞穴入口很大，高約32.8英尺（10公尺）、寬49.2英尺（15公尺），但圖像所在位置卻很小，頂部距離地面僅1.9英尺（0.6公尺），表示創作者必須蹲下或趴著作畫，而這些畫唯有躺著才能看到。

研究員指出，這些畫作應該是美洲原住民接觸外部文化前創作的，而且當時的人開始農業與長期定居生活，建造土丘作為靈魂至天上的途徑，並利用洞穴作為通往地下世界的道路，而第19個洞穴是目前北美已知洞穴藝術遺址中最豐富的，西梅克教授表示「如今發現的畫作與以往不同，這表示我們還不夠了解古代的藝術」。