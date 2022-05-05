男女無論交往還是結婚，都希望另一半對感情忠心，但卻有人能接受與別人共享伴侶。印度中央邦一名男子在15年來，先後與3名女子談戀愛，甚至同時維持3人的戀愛關係，還生下6名子女，近日他們舉辦結婚典禮，也讓不少人相當吃驚。

根據《新印度特快報》報導，居住在中央邦阿利拉傑普爾縣（Alirajpur）的42歲新郎穆爾雅（Samrath Maurya）近日結婚，但婚禮上卻出現3名新娘，分別是奈娜拜（Nanbai)、梅拉（Mela）與薩卡里（Sakri），除了村民到場祝賀外，他們的6名子女也都來參加婚禮，其中一名女兒表示「看到父親終於結婚了，我們都很開心」。

穆爾雅表示，他在15年前左右與第一名妻子私奔並同居，10年前又遇到第二名妻子，兩人也發展出同居關係，4年前遇到第三名妻子，兩人也陷入熱戀，「與三名妻子同居初期，我並不富裕，所以一直沒有結婚，直到最近才有了些錢，能夠順利舉辦婚禮，結婚對我們而言很重要，這樣我們才能參加家族的各種儀式」。

而新郎與新娘出生於Bhilala部落，部落裡的長輩表示，當地對婚姻非常重視，若夫妻僅為同居關係，不能參加孩子的結婚等儀式，甚至是社交聚會。不過，一夫多妻在印度並不合法，但在某些部落仍舊盛行，且根據印度憲法第342條保障部落習俗及特定社會傳統，穆爾雅和3名妻子的婚姻是合法有效的。