大陸安徽省宣城市一名自稱「宣城師傅」的和尚，近日透過抖音直播，藉此宣揚佛法，不過卻被眼尖的網友發現，他私底下用帳號按讚了5萬多張的正妹照，被調侃「還沒看破紅塵」。自知喜好曝光的他，也默默將5萬多個讚收回，讓眾人看了啼笑皆非。

綜合陸媒報導，一名來自安徽宣城的和尚在抖音上以「宣城師傅」為名，創立帳號，且不定時開直播宣揚佛法，過程中不僅捧書閱讀，還在直播描述中寫道，「紅塵煉心，閒暇之餘也總要偶爾接近一下繁華，如此，才可經略紅塵，洗卻凡心」，並標註「生活一半煙火一半清歡」、「做大要瀟灑一點」等語。

不料卻被眼尖的網友發現，他在「喜歡」的介面中按讚了5萬多張的正妹照，且風格涵蓋學生妹、護士、夜店風和Cosplay等，每位正妹不約而同都擁有白皙皮膚、豐滿上圍和修長美腿，紛紛留言調侃「大師斬斷了情絲，卻斬不斷黑絲和白絲」、「大師喜好三素：素粥、素菜、素人」、「大師，列表呢？我還沒上車啊」，還有人發現他也加入了2個正妹粉絲群組。

消息一出，立刻讓「宣城師傅」的帳號爆紅，而他在得知自己的喜好曝光後，嚇得花了3個多小時將5萬多個讚收回，就連官方也疑似為了阻止用戶繼續搜尋，將他的帳號「消失」。

不過也有網友分析，「宣城師傅」的真實身分未必是和尚，很可能只是為了流量而刻意創造出的假面人設，「這種大概率是人為設置衝突，然後吸引討論流量的，很普通的手段，沒什麼特別的」、「反差流，老套路了」。