海豚是非常聰明的動物，甚至有專家認為，牠們的智商僅次於人類，但也因海豚智商高，所以經常做出令人啼笑皆非的行為。日前網路上瘋傳一段海豚挑釁影片，只見牠在海鷗面前表演拋接食物，似乎在向對方炫耀，屁孩行徑讓不少人笑翻。

Youtube頻道「Viralhog」近日分享一段影片，只見海洋館內海豚表演區的棧板上飛來一隻海鷗，豈料水裡一隻海豚發現後，馬上游了過去，還開始表演「拋接食物」，只見牠把嘴中的魚吐出來，隨後又放回嘴裡，似乎在向對方炫耀自己有飯吃，被誘惑的海鷗還試圖搶魚吃，但海豚趕緊將魚接進嘴裡，海鷗最終無功而返。

不少網友表示，「海豚真的是動物界的屁孩」、「有東西吃還囂張，這根本是赤裸裸的挑釁呀」、「海鷗心想：歸剛欸」、「海鷗一臉就是不想跟海豚計較的樣子」，但也有人認為，海豚拋接食物的舉動或許並非挑釁，「海豚也許只是在跟海鷗玩，說是挑釁的，只是人類的想像」、「或許海豚在海洋館裡待久了，只是想找個對象玩」。

不過，海豚確實經常捉弄其他動物，甚至把水母、河豚拋起來玩，國外一名野生動物攝影師林奇（Shelley Lynch），先前曾拍到海豚貪玩的影像，只見牠們不僅會咬樹枝亂竄，甚至跳躍式啃海草、拋丟水母，根據《BBC》節目「Spy in the Pod」指出，寬吻海豚還會玩弄有毒河豚，導致河豚釋放毒素，雖然劑量不多，但麻醉效果卻能使海豚產生恍惚感，讓牠們越玩越嗨，甚至還會揪眾一起玩。