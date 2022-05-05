澳洲一名漁夫日前在北領地附近海岸釣到一條魚，拉桿時卻發現特別重，才發現他的戰利品竟被鱷魚盯上，但他並不打算放棄，不斷與鱷魚爭搶，但無奈鱷魚咬合力實在是太大，最終他便用漁網桿敲擊鱷魚，對方才肯鬆口。

根據《每日郵報》報導，扎魯（Kyle Zarew）日前在導遊麥奇（Micky）帶領下，至澳洲北領地（Northern Territory）附近海岸釣魚，期間順利釣到一條魚，但準備將魚拉上來時，卻發現有外力在往下拉，仔細一看才驚覺，他的戰利品竟被一條3公尺長的鱷魚盯上。

扎魯當時非常吃驚，但他並未選擇放棄，而是牢牢抓住釣竿，決定與鱷魚搶奪這一條魚，但無奈鱷魚的咬合力非常大，始終不願意鬆口，麥奇見狀便拿出漁網桿敲擊鱷魚，對方當場嚇得鬆口，隨後便潛入水中，扎魯開心的表示「導遊說，這是他第一次看到有人為了一條魚與鱷魚搏鬥，最終甚至還獲得勝利」，他也將過程分享至IG，引發討論。

根據《BBC》報導，弗羅里達州立大學生物學博士埃里克森（Gregory Erickson）曾對 23 種鱷魚進行試驗，發現現存的動物中，鹹水鱷咬力最具有威力，體型大的鹹水鱷能使出高達16,414牛頓的壓力，超越原記錄保持者「黑斑鬣犬」3.5倍，而英國倫敦皇家獸醫學院的波羅（Laura Porro）表示，鱷魚咬力驚人並非因牠的鋒利牙齒或具優勢的頜骨，而是兇猛的咬法，鱷魚體型若越大，咬力也就越驚人。