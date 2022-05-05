常言道「入土為安」，《周禮》也曾記載「眾生必死，死必歸土」，古人認為，只有土葬才能將死者帶到另一個世界，而為了親人死後能夠團聚，他們會在生前修建家族墓或是合葬墓，後者多半都是夫妻進行合葬。不過1965年時，南京就曾出現一座罕見的父女合葬墓，專家更在女兒的墓室中發現200多顆的紅色神秘藥丸，沒想到化驗後的結果讓專家爆氣直呼「枉為人父！」

根據陸網報導，1965年時，考古學家們在南京象山發現一座父女合葬墓，由於過往都是夫妻合葬，或是兒孫隨葬父親的古墓，很少會有女兒葬在父親身邊的例子，畢竟古代女子出嫁後，就是夫家的人，死後就算不是夫妻合葬，也會埋進夫家的墓地。

後來專家們發現兩人的真實身分，父親名叫王彬，女兒則叫王丹虎，而王彬出身自名門望族琅琊王氏，是東晉四大豪族之首，「書聖」王羲之的父親王曠就是王彬的哥哥。王彬一生清廉，是個難得的明官，不過這樣一個正人君子照理說對兒女的教養應該非常嚴格，但是專家們卻在墓室中有了意想不到的發現。

專家從王丹虎的墓室中取出40多件金銀瓷器，其中包括十多支金釵，數十顆珍珠寶石，以及數以千計的新奇藝術品，由此可見王丹虎家境富裕。但是在王丹虎的墓誌銘上，卻沒有提及她的夫家，這點十分不尋常，原先專家以為，王彬可能很寵愛這個女兒，就算她不願意嫁人，王彬也不強求。

直到專家在墓室中發現了200多顆的紅色藥丸，有些甚至因為年代久遠成了粉末狀，經過化驗後這才發現事情並不單純。因為這些藥丸名叫「五石散」，本身帶有劇毒，而五石散在魏晉時期的貴族之間相當流行，由於食用後會讓人上癮，也有人因為服用過量中毒而亡，即便保住小命，也會留下嚴重的後遺症。

專家表示，這種藥丸不僅在王丹虎的墓室有，王彬的墓室也同樣存在，因此極有可能是王丹虎受到父親的影響而沉迷煉丹修道，導致一生未嫁；又或是因為服用丹藥造成不孕，被夫家修掉後只能留在娘家，最終和「興趣相投」的父親合葬。這一推論讓專家氣憤難平，痛罵王彬太過迷信，實在枉為人父。