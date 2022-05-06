中美洲國家貝里斯一名28歲男子上月在當地知名浮潛地點捕魚時，突然遭到巨鱷攻擊，對方不僅狠狠咬住他的腦袋，還使出「死亡翻滾」想要逼他就範，後來花了九牛二虎之力才從鱷魚口中掙脫，設法逃上岸。不過就在他跳上計程車趕往醫院時，途中因為失血過多陷入昏迷，手術期間甚至一度心跳停止，所幸最後仍奇蹟撿回一命。

綜合外媒報導，28歲男子約書亞（Joshua Young）上月8日前往考克島（Caye Caulker），沒想到當他拿著魚叉準備捕魚時，突然感覺被一艘像是獨木舟的東西衝撞，在他還來不及反應時，頭部已經慘遭鱷魚緊緊啃咬住，「我花了幾秒才意識到，該死！這是一隻鱷魚」，嚇得他驚慌失措。

為了保命，約書亞試圖用手撬開鱷魚的血盆大口，但對方也不是省油的燈，同時使出「死亡翻滾」打算逼約書亞乖乖就範，所幸約書亞拚命阻擋後趁隙逃到岸上，但鱷魚不罷休，又發動攻勢，狠狠咬住他的手和身上的潛水衣，「我忍痛抽出了手，潛水衣後來也被撕裂，幸好那不是我的皮膚」。

約書亞後來緊急跳上計程車前往醫院，不過途中因為失血過多陷入昏迷，司機將他抬進醫院，但因為傷勢太過嚴重，又被醫療直升機載至貝里斯市的醫院就醫，雖然手術過程中，約書亞的心臟一度停止跳動，且頭部和9根手指有嚴重撕裂傷，但住院5天後終於逐漸康復。

約書亞事後仍餘悸猶存，他沒想到知名的觀光景點竟然會有鱷魚攻擊，且當時自己在水中只待了5至10分鐘，以前也從未聽說過當地有鱷魚攻擊事件。約書亞出院後仍需面對漫長的復健，目前親友已在GoFundMe網站上為他舉辦募款活動。