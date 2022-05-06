對於生活在大台北地區的民眾，捷運是許多通勤族不可或缺的大眾運輸工具，每到尖峰時段總是人潮擁擠，近日就有網友不禁好奇，「台北捷運哪一站的女生最可看？」貼文一出隨即掀起熱議，老司機們一面倒狂指這站正妹最多，「路過都香的！」

原PO近日在PTT「八卦板」PO文指出，台北捷運網包括紅線、藍線、黃線、綠線、棕線及環狀線、淡水輕軌等，可以說已經四通八達，十分便利，「其中女性搭乘比例明顯比男性高，而且有些捷運站出入的漂亮女生特別多，」讓他不禁好奇問道「大家覺得台北捷運哪一站的女生最可看？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「市政府狂勝」、「台北車站或市政府」、「西門地下街6號出口附近常常有高職妹練舞」；不過也有許多老司機一面倒直指位於紅線上的「中山站」才是王道，「絕對是中山站」、「中山站真的又嫩又敢穿」、「路過這一站都是香的」、「中山沒有之一」、「中山現在聚集南京金融區OL＋年輕潮女，真的不錯」。

事實上過去也有網友分析，「中山站正妹密度第二，沒人敢稱第一！」認為台北妹子多分布在4區，中山站大多都是20歲至30歲的年輕美眉，穿著打扮新潮且不暴露，女大生又多，堪稱是全台北最優質地區。

西門站以14歲至18歲的國高中生妹子居多；東區則是26歲至34歲輕熟女，因為跑夜店的關係，晚上可以看到不少穿著裸露、濃妝豔抹的妹子；至於信義區年齡跟東區接近，但打扮較高檔、沒那麼暴露，運氣好的話可以看到模特兒等級的正妹。