葡萄牙一艘拖網漁船於海岸附近進行研究作業時，在水下2千多英尺處捕獲一條深海怪物，牠身形又細又長，而且擁有300多顆牙齒，專家表示，此為存在地球8000萬年的活化石「皺鰓鯊」（frilled shark），是現代極少數仍存在的古代物種之一。

根據《每日星報》報導，葡萄牙一艘與歐盟合作的拖網漁船，2017年在阿爾加維（Algarve）附近海岸進行「減少商業漁業過渡捕撈」計畫，期間在水下2千多英尺（約609公尺）處，意外捕獲一條深海怪物，牠擁有300多顆牙齒，長約5英尺（1.5公尺），身體非常細長，乍看之下宛如一條蛇，恐怖外型讓眾人看了非常吃驚。

Discovery 也曾在節目中介紹皺鰓鯊。(影片來源/YouTube/Discovery)

而這一條海怪其實是罕見「皺鰓鯊」（Frilled shark），根據《國家地理》報導，皺鰓鯊被稱作「活化石」，牠們存在地球8000萬年，外觀幾乎沒有改變，大白鯊和雙髻鯊都是牠們的遠親，自恐龍時代以來一直生活於地球深處，儘管牠們擁有300多顆牙齒，但不是用於咀嚼，只是為了捕捉獵物，牠們的下巴靈活，捕到獵物就囫圇吞下。

儘管此事發生於2017年，但近日牠的照片又被外媒報導，因此再度引發關注，目前尚不清楚皺鰓鯊為何能在地球上存活如此久，而且牠們生活於深海，因此人類對於皺鰓鯊的了解甚少，主要在大西洋和太平洋部分零星地區發現。2007年日本漁民曾在沿海捕獲活的皺鰓鯊，之後將牠移轉至靜岡縣的淡島海洋公園，但皺鰓鯊沒多久就死亡。