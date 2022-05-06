大陸上海因疫情嚴重而封城，不少人待在家防疫，但久了也會覺得無聊，自然會給自己找樂子。上海市一名住在江邊的老翁，防疫期間在家待到非常煩悶，因此試著從自家陽台拋魚線至樓下的河裡釣魚，沒想到成功釣到一條魚，也讓不少人直呼不可思議。

根據《澎湃新聞》報導，上海一名老翁住在江邊，因為封城的關係，待在家裡長達1個月，由於家住在低樓層，且離江水又不遠，於是突發奇想，直接在陽台上釣魚，沒想到真的釣到一條重約4公斤的大魚，讓他看了非常驚訝，老翁的女兒也將此事分享至社群媒體，引發討論。

不少網友表示，「我小時候經常夢見自己坐在窗邊釣魚，但我家10層樓高，根本不可能，沒想到他真的辦到了」、「我家住在河附近，但隔著一戶人家，所以釣不到魚，但河邊的住戶都直接從樓上投漁網下來抓魚」、「說實話，現在江河都不乾淨，裡面的魚應該也沒人敢吃，但這個時候也顧不了那麼多，老翁釣魚應該也不是為了吃，只是好玩吧」。

對於老翁如何甩竿，也有網友解釋，此釣法叫做「抬釣」或「過河釣」，是一種將主線穿過河後，繞在河對面的支架滾輪上，可以在水面上來回移動的釣法，主線會懸在空中不入水，有代替手竿的作用，而主線上再聯結許多較細的子線，當釣者移動主線時，就能讓子線來回移動於岸邊或河中間，「而且用遙控船或無人機就能將主線穿過河」。