許多人在財富面前，經常會拋棄自己的原則，若是能堅守自己的理念，可說是非常難得。東漢光武帝的姊姊當時剛喪夫，因此整日抑鬱寡歡，為了幫姊姊找到如意郎君，因此相中一名品德高尚的大臣，對方聽聞皇帝暗示他娶公主為妻時，竟表示自己不會為了富貴而拋棄妻子，直接婉拒皇帝的要求。

根據《巴士底報》報導，宋弘生於西漢末年，曾在西漢、新朝擔任侍中等職務，直到王莽敗亡後，他為了躲避戰亂，而逃回故鄉，待漢光武帝劉秀稱帝後，由於光武帝非常欣賞宋弘的品德，因此命宋弘為太中大夫，而且他品行清雅，甚至是直言敢諫，之後又被晉升為大司空（三公之一，為宰相職務）。

在《後漢書·宋弘列傳》記載過宋弘的直言進諫，「弘當讌見，御坐新屏風，圖畫列女，帝數顧視之」，指光武帝曾召宋弘入宮，請教他學識上的問題，當時一旁擺著繪有美女圖像的新屏風，豈料討論過程中，光武帝頻頻偷看屏風上的美女，宋弘則板起臉向光武帝說，「臣沒有見過，喜歡美德如喜歡美色的天子」，光武帝聽聞大笑，便命人撤走屏風。

除此之外，宋弘也非常有義氣，在《後漢書·宋弘列傳》還記載，建武二年（公元26年）二月，光武帝的大姊「湖陽公主劉黃」剛守寡，為了幫助姊姊走出憂傷，光武帝便說「共論朝臣，微觀其竭」，觀察大臣尋找對象，湖陽公主便相中大司空宣平侯宋弘，並暗示光武帝從中幫忙，隨後就召宋弘進宮，讓公主躲在屏風後聽動靜。

光武帝在閒聊過程中，隨口說了「諺言貴易交，富易妻，人情乎？」，指當人的地位變高時，就會換一批朋友，當財富增加時則會想換妻子，這應該是人之常情，宋弘聽後也了解皇帝的意思，但他並不打算拋棄妻子，便說出「貧賤之知不可忘，糟糠之妻不下堂。」指當自己身處貧賤時，若還有人願意與你做朋友，這種人不能忘記，貧窮時患難與共的妻子也不能隨意拋棄。

光武帝聽聞只好打消念頭，回頭對著屏風說「事不諧矣」，也就是此事注定辦不成，而宋弘所說的「貧賤之知不可忘，糟糠之妻不下堂」也流傳至今，成為社會提倡的道德典範，《後漢書》的作者范曄為宋弘寫列傳時，甚至稱讚他「宋弘止繁聲，戒淫色，其有《關雎》之風乎！」、「弘實體遠，仁不忘本」。