古代刑罰千奇百怪，除了懲罰罪犯，也是為了從對方嘴裡獲取有用情報，不過有別於各項暴力血腥的刑罰，「冰刑」看似簡單，但其實不光是對人體的傷害極大，還有精神意志上的折磨，尤其對女性羞辱至極。

根據《搜狐網》報導，「冰刑」顧名思義，就是以冰塊作為行刑的工具，受刑人必須脫光衣物，只留一些單薄的衣服遮住私處，以近乎全裸的狀態，被綑綁住四肢，長時間坐在大型冰塊上，不得任意移動。

雖然行刑方式簡單，也沒有任何嚴刑拷打的殘酷畫面，但是時間一久，受刑者的下半身會被冰塊凍壞，若再不起身，會猶如癱瘓般無法移動，甚至出現大小便失禁的情況；嚴重一點會因為肌肉神經壞死，徹底成了廢人，或是失去生命。

此外，古代封建社會，人民觀念保守，對於女性受刑者而言，以接近全裸的狀態坐在冰上受刑，是一件極度羞恥的事情，不僅肉體遭受巨大折磨，精神意志也面臨前所未有的考驗。