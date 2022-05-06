南非海岸近日出現一隻大王烏賊，牠身長約3.5公尺，吸盤上長滿尖銳利齒，是世上最難以捉摸的深海生物之一，想要看到牠們的機會非常低，因此大王烏賊被沖上岸時，讓許多人都非常驚訝，而現場畫面曝光後，也引發網友討論。

根據《每日星報》報導，南非開普敦附近小鎮「Kommetjie」海岸邊出現一隻大王烏賊（Giant squid），沙灘上的遊客發現後驚訝不已，有的人嚇得趕緊逃開，但也有人好奇靠近，當地一名44歲媽媽保盧斯（Ali Paulus）從鄰居口中得知此事後，便帶著兒子前往海邊查看。

保盧斯表示，「我從未看過這種生物，沒想到牠這麼大隻，大王烏賊讓我印象最深刻的是，牠們的觸鬚吸盤上竟長了鋒利牙齒，這也讓我了解到，觸鬚是用來保護牠們免於受抹香鯨攻擊」，但大王烏賊被沖上岸時已死亡，保盧斯推測，牠可能是被船隻的螺旋槳擊中，因此受傷而喪命，對此非常難過。

不過，當地有些漁民得知大王烏賊後，竟割走烏賊的肉，好望角防止虐待動物協會（SPCA）的人員弗里德曼（Jon Friedman）表示，當地若發現大王烏賊，通常都會保存於伊齊科博物館（Iziko Museums），經過驗屍後，還能了解牠的年齡及死因，但不幸遺體遭破壞，目前他們只能盡力搶救剩餘的組織樣本，所幸保盧斯有及時拍照，才能讓他們看見大王烏賊的原貌，而成年大王烏賊體長達12公尺，而此次發現的約2歲左右。