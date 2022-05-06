古代文學史上，劉伯溫與宋濂、高啟並稱「明初詩文三大家」，民間流傳著「三分天下諸葛亮，一統江山劉伯溫」的說法，指的是三國時期蜀漢宰相諸葛亮，與劉伯溫兩人的才學和謀略，廣為大家認可。有次朱元璋正在吃燒餅時，一見到劉伯溫就劈頭問道「我這份家業，還能延續多久？」劉伯溫不敢隱瞞，說了一句「誰人任用保社稷，八千女鬼亂朝綱（指宦官魏忠賢）」，可惜朱元璋直到去世後依舊不懂背後含意。

根據《搜狐網》報導，論成就，劉伯溫不輸諸葛亮；論軍事，他不遜於蕭何；論治國，則與張良平分秋色。某天，朱元璋吃燒餅時，正好看見了劉伯溫，便問他「我這份家業，能延續多久啊？還請先生能夠為我算一卦。」劉伯溫當下嘆了一口氣後，便詠出了後來膾炙人口的《燒餅歌》，「茫茫天數，我主萬子萬孫」。

朱元璋一聽到萬子萬孫時樂得合不攏嘴，殊不知劉伯溫指的「萬子萬孫」並非朱元璋的後代能夠永遠繼承皇位，這個「萬」字指的其實是萬曆皇帝朱翊鈞，也就是說大明江山會在萬曆皇帝的子孫中斷掉，果不其然，明朝最終在其孫子崇禎帝朱由檢手上玩完。

接著劉伯溫道出了《燒餅歌》高潮部分，「此城御駕盡親征，一院山河永樂平（朱棣的年號就叫永樂）。禿頂人來文墨苑，英雄一半進還鄉（禿頂人指的是支持朱棣造反的謀士姚廣孝，最後成功協助朱棣登上皇位。在朱棣進入南京以後，把建文帝的文臣武將殺了個精光，很多人都逃跑了，這說的是英雄一半盡還鄉）。」

朱元璋聽了之後又問，後來還會發生什麼事情嗎？劉伯溫回了一句「天下大亂」，這讓朱元璋震驚追問，「誰敢亂我天下？」劉伯溫緩緩說道，「任用閹人保社稷，八千女鬼亂朝綱」，前句說的是明成祖重用宦官，而八千女鬼四個字則剛好組成了魏忠賢的「魏」字，指的是明朝宦官魏忠賢之亂。劉伯溫的此番預言，讓人不由得感嘆他的神機妙算。