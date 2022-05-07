若被蚊子叮咬，腫包大多都奇癢無比，讓人非常困擾，因此許多人看到蚊子一定會拍手打死，但其實也有不會吸血的蚊子。日前一名網友抓到一隻巨型蚊子，感到非常驚訝，因此po網分享此事，不過有內行人呼籲不要殺牠，更指這種蚊子是對人類有益的好蟲。

由於蚊子的體型非常大，因此不少人驚呼「來自侏儸紀嗎」。(圖翻攝自/爆料公社)

台灣一名網友在臉書社團「爆料公社」提到，他近日抓到一隻蚊子，便裝進容器裡觀察，發現其體型異常的大，讓他驚訝不已，因此po照分享此事。從照片中可看出，巨蚊除了腳非常長外，背部還有藍黑色的亮面光澤，腹部則有白色條紋，尾部呈現金黃色。

網友見狀紛紛表示，「這應該是從侏羅紀穿越過來的吧」、「蚊子界的巨石強森」、「很多，我們家大樓常常有，我看到也嚇到」、「這絕對是蚊子精」、「被這隻叮到，應該會像打針吧」、「我在山上看到的比這大3倍，還以為是蜘蛛，後來上網查資料，才知道牠是吃露水的」。

而從外觀特徵判斷，不少人認為這應該是「金腹巨蚊」，因此呼籲原po不要打死牠，「這是金腹巨蚊（Toxorhynchites aurifluus），不吸血，幼蟲為肉食性，還會捕食其他蚊子的幼蟲，其鉤狀的口器是辨別的一大特徵，便於取食花蜜。另外，關於利用巨蚊屬作為生物防治的研究行之有年，只能說理想跟現實還是有一段差距」、「世界上已知最大的一種蚊子，也被稱為蚊子捕食者」、「牠是有貢獻的好蚊子」。