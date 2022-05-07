狙擊手是軍隊或準軍事組織中，負責在隱蔽處或目視範圍以外，對目標進行監視和精確射擊的專職射手，因此他們也非常善於偽裝，會根據周圍地形外貌，將自己融入背景裡，避免被敵人發現，而近日日本網站上出現一張狙擊手偽裝照，讓人了解到實戰偽裝有多厲害。

根據日媒《ねとらぼ》報導，日本陸上自衛隊板妻駐軍近日在推特分享一張照片，畫面中全是草地與樹叢，一片綠油油，但裡面其實躲藏了2名經過偽裝的狙擊手，他們po出照片後，並邀請民眾來玩「大家來找碴」，在網路上引發討論。

陸上自衛隊板妻駐軍隔日也公布答案，兩名狙擊手其實分別躲在樹叢左右兩側，他們身穿迷彩服，而且臉上也畫成迷彩，身上還用綠色植物覆蓋，因此才能與背景融為一體，另外還加碼曝光近照，才得以讓網友看見狙擊手的真實樣貌。

不少網友表示，「即使把照片放大來看，我還是找不到他們」、「就算公布答案了，我還是覺得那裡只有一坨草」、「這是我玩過最難的大家來找碴」、「他們根本就是透明人」、「看完這張照片後，不得不佩服狙擊手們的偽裝能力」、「看到了，但我平常喜歡賞鳥，所以觀察力也比較強，一般人可能就比較吃力了」。