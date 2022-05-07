印度泰米爾納德邦山區近日出現花豹橫死公路，被3頭野豬分食的畫面，起初眾人以為是花豹狩獵失敗，反被野豬們合力反殺，但其實花豹早在野豬抵達前就已葬命，而野豬啃食花豹的影片曝光後，也讓人不禁驚呼「這就是生態循環」。

Disturbing Visuals



Claimed to be from Palani to Kodaikanal road. Probable reason might be RTA. pic.twitter.com/z79BNm4lsZ — WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) May 5, 2022

根據《印度時報》報導，從泰米爾納德邦帕拉尼（Palani）到科代卡納爾（Kodaikanal）的山區公路上，一隻1歲左右的花豹被超速車輛撞死，而且駕駛並未停下車協助處理，直接離開現場，直到一輛客運經過，發現花豹的屍體擋住去路，而且還吸引3頭野豬來覓食，才趕緊通知森林保護部門。

客運上的乘客還拍下野豬分食花豹的影片，只見司機按喇叭試圖驅趕，但野豬似乎吃上癮，完全沒有理會，森林部門人員帝利普〈PK Dileep〉表示，他們抵達後順利收回花豹的屍體，而此為肇事逃逸案件，他們目前已調閱附近的監視器，正在尋找肇逃車輛。

林業局人員庫瑪爾（Anil Kumar）提到，當溫度升高時，花豹會四處尋找水源，而該路段有不少車輛經過，因此經常發生花豹遭路殺的狀況，至今已在這條公路上發現12隻花豹屍體，對此也提醒民眾，經過該路段時，希望駕駛能放慢速度，減少野生動物被撞死的問題，因為當地除了有花豹，還有其他動物會不小心跑到馬路上。