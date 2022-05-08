世界之大無奇不有，即便科學再進步，人類對於深海依舊充滿未知，近日科學家在美國加州北部蒙特利灣（Monterey Bay）發現一種極為罕見的深海魚，牠全身閃耀金銅色調的魔幻鱗片，歷史上只有數次的活體觀察記錄，這次卻被清楚的拍攝下來。

加州蒙特利灣水族館研究所（MBARI）月初發表一段影片，指研究人員利用水下探測載具（ROV）在海灣深處搜尋，最終在海平面以下約300公尺處，發現一條罕見的「弗氏深巨口魚」（學名：Bathophilus flemingi），又名高鰭龍魚（highfin dragonfish）。

研究報告指出，這條深海龍魚是公認所有巨口魚中最難被發現的一種，棲息深度可達1370公尺。科學家指出，在30多年的研究當中，拍攝超過2萬7千多小時的影片，只見過這種魚4次，其身長可達16.5公分，魚鰭如同一縷縷輕薄的細絲連成翅膀狀，可以偵測到水波震動，藉此感知獵物上門或是威脅來襲。

高鰭龍魚在自然狀態下常保持垂直靜止狀態，伺機捕食毫無戒心的小型甲殼類動物或小魚。水族館資深科學家羅賓森（Bruce Robinson）表示，獵物多半認為高鰭龍魚體型小，足以輕易捕食，沒想到一靠近時，高鰭龍魚就會張開充滿利齒的嘴巴，緊咬住獵物不放。

研究人員指出，高鰭龍魚身上魔幻的金屬光澤與其他深海物種不同，這也是牠之所以如此引人注目的原因；特別的是，這身金銅色調的鱗片能夠吸收穿透到深海的藍光，使其近乎隱形。