肯亞近日發生一起烏龍事件，一名工人在工作時，看見草叢中躲著一隻公獅，且牠正虎視眈眈地盯著外面，讓他嚇得立刻通報相關單位，然而當3名全副武裝的人員抵達現場後，才發現那隻「獅子」其實是印有獅頭圖案的購物袋，一切都只是虛驚一場。

It's just a bag - promise we're not lion! 😉🦁 https://t.co/x67gqhPZZo — BBC News Africa (@BBCAfrica) May 5, 2022

根據《BBC》報導，這起事件發生在肯亞東部的一處村莊，距離肯亞山國家公園（Mt Kenya National Park）只有1公里。當時農場的一名工人在幫雇主工作，突然發現草叢內躲著一隻公獅，且正睜著大眼睛朝外面看，工人見狀嚇壞了，急忙打電話通報相關單位。

當地酋長賽勒斯（Cyrus Mbijiwe）指出，雖然沒有居民看過獅子在村莊內遊蕩，但確實有人抱怨過飼養的牲畜不見了，因此肯亞野生動物署（Kenya Wildlife Service）並未掉以輕心，接獲通報後緊急派出3名人員全副武裝到現場查看，未料發現工人在電話中說的「獅子」，竟是一個被放在草叢裡的購物袋，上面剛好印製了獅頭的圖案。

據了解，農場主人買了幾株酪梨樹苗後，因為擔心會乾枯，所以暫時將它們裝進購物袋並放在草叢當中；不過野生動物署的人到場時，農場主人也剛回家，且被告知要盡快進入屋內以確保安全，所以他來不及告知購物袋的事情。儘管這只是一場烏龍事件，但野生動物署仍抱持正面態度，呼籲民眾遇到類似案件一定要通報相關單位，以免發生被野生動物攻擊的憾事。