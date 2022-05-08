美國一戶人家日前到洛杉磯旅遊，並和著名的景點「好萊塢標誌」合照，未料旁邊突然出現一名穿著清涼的女子，不斷擺出各種性感撩人的姿勢，掌鏡的爸爸忍不住分心，偷偷開起錄影模式，一邊心不在焉地假裝拍照，一邊欣賞女子的身材，下秒就慘遭女兒抓包，暴怒質問他：「你在做什麼！」。

根據《每日郵報》報導，美國一名男子在4月6日和家人一起前往洛杉磯旅遊，並準備和當地著名的景點「好萊塢（Hollywood）標誌」合照，從影片中可以看到，媽媽帶著兒子女兒一起拍照，而爸爸則在鏡頭後方掌鏡，然而下秒畫面突然出現一名穿著丁字褲、高跟鞋的女子，在不遠處擺出性感撩人的姿勢。

爸爸見狀立刻開啟錄影模式，一邊假裝在拍照，嘴上還一邊說著：「這些照片真的很棒，再來幾張」，不過女兒很快就笑累了，回過頭發現身後的辣妹秀出美臀，似乎明白剛剛到底發生了什麼事，立刻衝向爸爸質問他：「你在做什麼！」。

事後這段影片被Instagram帳號「Influencers in the wild」分享到網路上，立刻吸引眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過520萬，大家都被爸爸的行為給逗笑，紛紛留言：「爸爸確實在拍全家福」、「那個女的都不會覺得尷尬嗎？」、「爸爸馬上切換成廣角模式」、「孩子們，歡迎來到好萊塢」、「如果是我會想要讓她跟孩子們合照一張」、「爸爸要惹上麻煩了」。