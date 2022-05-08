古代皇帝後宮佳麗三千，什麼樣的美人應有盡有，照理說應該十分滿足，但北周宣帝宇文贇登基後，竟然因為看上了大臣的美豔嫩妻，為了名正言順得到她，甚至將其夫家殺害，引發皇室大仇殺，最終因為民心盡失，加上縱慾過度，年僅22歲就一命嗚呼。

根據《搜狐網》報導，北周宣帝宇文贇是個荒唐的公子哥，在父親宇文邕面前整天偽裝成一副聽話的正人君子，父親駕崩後，酷愛女色的他就現出原形，不僅與宮女廝混，還愛上了大臣的妻子。根據北周定例，宗室命婦需例行進宮面聖，宣帝看見堂侄宇文溫的妻子尉遲熾繁後，被對方天仙般的美貌給吸引了，甚至趁著對方進宮時，威逼著寵幸。

尉遲熾繁的公公宇文亮則是宣帝的堂兄，同為大周朝皇室成員，當時宇文亮在前線作戰，得知此事後密謀造反，無奈行跡敗露被殺，兒子宇文溫也受牽連遭到處死。眼看尉遲熾繁成了寡婦，宣帝稱心如意，立刻將其召入宮中，正式納侄媳婦為妃，封其為長貴妃，後來又封為皇后。

經此一事後，朝中百官都知道宣帝是什麼樣的人了，加上他政治能力低下，又沉溺美色，很快就對尉遲熾繁失去興趣，後來還同時策封5位皇后，最終因為縱慾過度，身體迅速惡化而病入膏肓，年僅22歲便一命嗚呼。至於尉遲熾繁，則在宣帝駕崩後，和另外兩位皇后一同出家，隋朝開皇十五年去世，年僅30歲。