現代人退休後，大多會留在自己原本的生活圈，很少會回到家鄉，但對於大部分的古代官員來說，幾乎所有人都會離開京城，選擇「告老還鄉」。對此，歷史地理教授韓茂莉揭密，這些退休官員的晚年生活究竟都在做些什麼？

北京大學城市與環境學院歷史地理研究中心教授韓茂莉指出，現代社會大多數的資源都集中在首都，包含醫療、教育等，因此現代人退休幾乎都會留在原本上班的地方；然而古代是農耕社會，城鄉差距沒有那麼大，再加上不少古人十分嚮往鄉間的田園生活，所以古代絕大多數的官員在退休之後，都會選擇告老還鄉。

這些退休的官員平時除了在山水田園之中，安然度過晚年的閑居生活以外，有時候也會興起種田，或是和兒孫晚輩們聚在一起，享受天倫之樂，另外訪問老友、繪畫、寫作、書法等，都是退休官員在晚年經常做的事情。

不過這些在朝廷或地方行政機關做過官員的人，本身就自帶著一股權威性，對於鄉間的人們來說，他們都很有閱歷、見識與人脈，再加上擁有的背景與資歷，鄉村居民很自然就會依靠他們，因此這群告老還鄉的官員又被稱作「鄉村菁英」。

若是鄉間出現重大的事情，像是有糾紛，或是一些比較大型的喜慶活動，都會想要請有威望、有資歷的退休官員，在這種重要的場面出席，甚至是主持，以凸顯地方的聲望。