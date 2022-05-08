馬來西亞一名女子近日在TikTok上自曝，前陣子她趁假期返鄉過節，沒想到竟在老家和男友相遇，經過親戚介紹才得知，原來對方是和她有血緣關係的親叔叔，讓2人都震驚不已，他們交往的事情曝光後，家人也極力阻止小倆口繼續交往，最終女子只能被迫和男友分手。

根據馬來西亞媒體《世界報》報導，女網友西蒂（Siti Noor Hanim）在TikTok上透露，她家平常很少和遠房親戚來往，再加上近2年因為疫情的關係，根本沒有機會回老家拜訪，直到前陣子的開齋節假期，才終於有機會和家人一起返鄉，未料抵達現場的時候，西蒂卻發現交往一段時間的男友也在，讓她感到困惑不已。

經過親戚的介紹，西蒂才知道男友其實是和自己有血緣關係的親叔叔，2人聽到真相後都深受打擊，但他們當下完全不敢表現出來，也不敢相認；但沒過多久，這個秘密還是被眾人揭穿，雙方的家人都非常反對他們繼續在一起，更不用說是結婚，2人也因此被迫分手。

影片曝光後，立刻掀起網友熱議，大家紛紛留言：「所以『見家人』對情侶來說是非常重要的，尤其是在人多的大家庭，有很多情侶的情況都是在結婚後才發現是遠親」、「大家庭常常會出現這種狀況，尤其是很多家庭成員都住在國外，所以和另一半交往前最好先了解一下對方的背景」。