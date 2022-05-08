古代封建社會，和親一直是維持外交的手段之一，透過讓皇室公主遠嫁他國，換取邊陲地帶的和平。初唐時期，東突厥成了北方的主要威脅，李世民聯合薛延陀，一舉殲滅東突厥，擁有20萬精兵的薛延陀，自此成為北方新的草原霸主，期間也不斷搞小動作，擾亂大唐帝國的邊疆地帶，但很快就被打敗。眼看實力不敵大唐，薛延陀可汗提出和親，想要求娶公主，唐太宗李世民也不是省油的燈，指名要4樣聘禮，不料可汗咬牙答應後卻因此而亡國。

根據《搜狐網》報導，面對薛延陀夷男可汗的和親請求，李世民深知對方心懷不軌，為了滅掉薛延陀，又不給他人留下口舌，便想出了一條計策，就是在結婚的聘禮上做文章。既然薛延陀想要迎娶大唐公主，勢必要重金禮聘，因此李世民向對方要求馬、牛、羊、駱駝等4樣聘禮，且每樣聘禮的數量皆是數萬頭起跳。

李世民看準了這麼大的數量，薛延陀一時之間也拿不出來，便給了對方時間備好聘禮，只要在規定時間內達成，就沒問題。如此一來，唐朝也有充足的時間準備作戰，幾年後，薛延陀終於從各部落中湊齊了聘禮，興致勃勃的前來迎娶大唐公主，但因為路途遙遠和各種水土不服，導致牲畜們在路上死了一大半。

當薛延陀使者好不容易到了長安，不僅聘禮的數量不夠，也超過了李世民當初所限定的時間，但這樣的情況正合李世民本意，經過數年的調養，大唐軍隊已經壯大許多，最終李世民藉機以薛延陀毫無誠意為由，拒絕了這門婚事，薛延陀是啞巴吃黃蓮，只能自己咽下這個苦果。

怨氣難平的夷男可汗回國後就因病去世，即便兒子繼承了他的王位，但因為過去夷男可汗的強徵牲畜激起漫天民怨，整個國家分崩離析，最終新任可汗死於內亂，唐朝也看準時機出兵，一舉殲滅薛延陀這個心腹大患。