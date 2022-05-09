夏天即將來臨，不少民眾都會到水上樂園遊玩，近日印尼正值開齋節假期，許多人趁此機會到位於泗水的水上樂園，未料竟發生滑水道崩塌意外，4名成人、12名兒童瞬間從10公尺的高處墜落，導致撕裂傷、腦震盪以及骨折等傷勢，目前警方仍在釐清意外發生的原因。

滑水道崩塌意外導致16人受傷，其中包含4名成人及12名兒童。(影片來源/YouTube/DAUN Channel)

根據當地媒體報導，這起意外事件發生在本月5日下午，肯吉蘭公園水上樂園（Kenjeran Park）的其中一條滑水道頂部突然出現洩漏聲以及碰撞聲，隨後中段的滑水道便直接脫落墜地，導致當時正在滑水道內的多名遊客從高處墜落，一旁的民眾見到突如其來的意外，都忍不住嚇得放聲大叫。

救護人員接獲通報後立刻趕到現場，發現有10多名遊客從8公尺到10公尺的高度摔落，造成撕裂傷、腦震盪、骨折等情形，而16名傷患中有4人為成人，其餘皆為兒童，目前都已經送醫接受治療；事後警方在現場拉起封鎖線，避免有人誤闖而再度發生受傷事件。

據當地警方透露，肯吉蘭公園水上樂園已經暫停營業，將會約談業者進行調查，以釐清意外發生的原因。而水上樂園的負責人則表示，上一次保養滑水道是在9個月前，懷疑是因為一次太多人遊玩，超過了10人的上限，才會導致滑水道崩塌。