隨著住宅大樓越蓋越高，方便住戶進出的電梯成了各個建案的標配，不過大陸廣西一名70多歲的巫姓婦人使用電梯的頻率卻高得嚇人，平均每天都要搭上60次，事後被追討2萬8736元人民幣（約新台幣13萬元）的天價管理費。

綜合陸媒報導，廣西南寧一處社區，有位70多歲的老婦，多年來習慣撿拾回收物，並將撿回的物品堆放在家中，由於每次的回收物都十分大量，加上她年紀大了，無法一次搬完，只好分次使用電梯搬運，一天搭乘超過60次，引爆其他住戶不滿。

社區負責人得知此事後，決議向老婦追討8年管理費用共2萬8736元人民幣（約新台幣13萬元），通知單上寫道「由於您長期使用電梯搬運廢棄品，占用其他業主公共資源，經過核算近8年來，平均每天使用電梯60餘次，向您收取每年2592元電梯運行電費，以及每年1000元的電梯損耗費，8年總計收取2萬8736元。請於月底前務必到物業服務中心繳納」。不過老婦自認平常就有按時繳納管理費，認為這樣的費用不合理。

消息一出隨即掀起網友熱議，有人認為收費不合理，如果多搭電梯要多繳費，那麼搭得少的人是否可以要求退費？但也有人認為，老婦明顯超出正常的使用範圍，因此收取多餘費用實屬合理。社區負責人則表示，向老婦追討費用，重點不在於錢，而是為了讓她不再撿拾垃圾回家，造成鄰居的困擾。