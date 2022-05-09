泰國北碧府國家公園的一處水池內，被發現有5具已經腐爛的巨大骸骨，經相關人員調查後發現，5具遺骨的主人為2隻成年象與3隻小象，推測牠們很有可能是為了解救掉落到水池裡的同伴，才會全部一起受困於此，最後只能傻傻等待死亡降臨。

根據泰國媒體《Matichon》報導，野生動物保護辦公室主任萊通（Phadet Laithong）指出，林空伍國家公園（Lam Khlong Ngu National Park）一處水池內發現了5具大小不一的腐爛遺骸，根據其外觀、構造判斷是2隻成年象與3隻小象意外在水池內溺斃身亡，且已經死亡1到2個月左右，林空伍國家公園的工作人員在發現遺體後，於水池周遭撒下大量石灰粉，以防止疾病傳播。

野生動物保護辦公室推測，應該是其中一隻大象不小心摔落水池，其餘大象為了解救牠，紛紛跳下去幫忙，結果5隻大象卻一起受困，最終只能待在水池內等待死亡。對此萊通介紹，大象是一種群居動物，一起活動的同伴都會互相照顧，有大象懷孕生子或面臨死亡時，其餘同伴也會立刻上前幫忙，在這種團隊精神之下，幾乎很少發生集體死亡的事件。

不過當季節或自然環境變化時，就可能導致意外產生，像是有些區域平時為大象的活動範圍，但只要下雨或有洪水時，這些以前能夠正常行走的路徑就會發生變化，最後導致意外事故。而這個水池應該是因為廢棄礦坑的通道坍塌而形成，目前野生動物保護辦公室的人員仍在釐清大象死亡的詳細原因，並在之後掩埋大象的遺骸。