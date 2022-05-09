美國密西根州男子福特（Ben Ford）幼年時被親生母親遺棄，長大後好不容易找到了失散30年的生母魏斯特（Kim West），沒想到兩人相認後竟然發展成為戀人，甚至狠心拋棄妻子，與媽媽私奔，為了躲避法律不惜隱姓埋名，至今仍不知兩人下落。

綜合外媒報導，現年57歲的魏斯特來自英國倫敦，19歲前往美國加州念書，期間意外懷孕，但因為沒有能力撫養孩子，一生下之後就將他送養，自己也返回英國。直到30年後，收到親生兒子福特的來信，希望能和她見上一面。最終母子兩人約在一間飯店重逢，他們共享一瓶香檳，接著竟忍不住開始接吻並展開連續3天的瘋狂性愛。

福特事後向妻子維多利亞（Victoria）坦承，第一次看見生母時，就覺得對方非常性感，不由自主的發生了禁忌之戀，且每次與妻子發生親密行為時，滿腦子想的都是自己的母親，「否則我就做不下去」。

魏斯特也坦言忌妒媳婦，「維多利亞一開始很歡迎我，但我無法對她熱情。我對她有一種競爭感，尤其是福特碰她的時候，我忌妒得快瘋了。她認為我跟福特在一起的時間太多了，所以每當我們獨處時，她會一直打電話過來。」

不過最讓人詫異的是，母子兩人否認亂倫，反而將一切歸咎於「遺傳性性吸引」（genetic sexual attraction），意指具有血緣關係的兩個人，在成年後相遇，對彼此產生吸引力，她強調自己不會放棄這個「一生一次」的機會。但是這個理論僅為假說，專家甚至駁斥那是「偽科學」。由於當地法律不允許亂倫，兩人的關係公開後，持續隱匿行蹤，目前仍不知下落。