30歲的大陸數學天才韋東奕，在27歲時當上北京大學教授，創下北大最年輕教授的記錄，韋東奕16歲就拿下國際奧林匹克數學競賽金牌，因此有「韋神」封號。日前他再次成為網友關注焦點，原因是他只花一晚就解決了一個博士團隊耗費4個月，遲遲無法解開的難題。

綜合陸媒報導，一個由6人組成的博士團隊，花了4個月時間，無法解開一道數學方程式，後來其中一名成員拜託北大的朋友聯繫韋東奕，希望他能幫忙解題，沒想到對方只用了一晚上的時間，就把困擾他們4個月的難題給輕鬆解決了。

該團隊為了感謝韋東奕，想遞上現金作為答謝，但韋東奕堅決不收，認為只是舉手之勞，而且題目太簡單了，無需送錢。最後團隊再三堅持，為韋東奕儲值了交通卡。

對此，北大數學院院長表示，「別人做不出來，韋東奕能做出來是很平常的事」，並指出韋東奕天資聰穎，很認真做數學，加上生活方式比較淳樸，所以校方尊重他的意願，只要輿論沒有影響到他的正常工作生活就好，但也不禁打趣笑說，「不過，網友說的，韋東奕大概也看不見。」

現年30歲的韋東奕因為解題方式奇快，有「韋神」之稱，在高一及高二時，連續兩屆以滿分拿下國際奧數金牌，於2010年被保送至北京大學，並成功入選北大數學科學院的「拔尖人才培養計劃」。美國哈佛大學還曾為了邀請他前往就讀，開出一系列優待條件，甚至不惜打破校規，可以免掉英語考試，但都被韋東奕拒絕。