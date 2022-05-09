不少父母都十分擔憂兒女的婚姻大事，若是到了適婚年齡還沒找到對象，他們就會比當事人還要著急。大陸一名男子想替兒子徵婚，於是帶著20多本房屋權狀到婚友社登記相親，希望兒子能找個門當戶對的對象。消息曝光後，掀起一陣熱議，不過婚友社員工幫忙澄清，該父親只是想展現誠意，而非炫富。

根據《極目新聞》報導，本月5日下午，張姓男子到河北石家莊的一處廣場散步，碰巧遇到一名男子正在為兒子登記相親，仔細一看，男子的提袋竟裝有滿滿的房屋權狀，張先生好奇詢問才得知，提袋內的房屋權狀共有20多本，讓他忍不住驚呼：「我第一次看到這麼『強烈』的徵婚」，之後更是將這段相遇拍成影片分享到網路上。

幫忙男子進行相親登記的婚友社員工則說，自己在廣場內開設一個攤位，專門提供單身男女登記相親、介紹對象，而帶著20多本房屋權狀的男子是來為兒子登記，據他透露，兒子出生於1998年，今年24歲，有穩定的工作，各方面條件也都很優秀，因此想為兒子找一個門當戶對的對象。

該名父親還稱，自己帶著房屋權狀來徵婚，只是想要展現誠意，並非故意炫耀。新聞曝光之後，不少網友都感到震驚不已，紛紛留言：「這是徵婚天花板了」、「這麼有實力還怕找不到老婆嗎？」、「24歲而已，有必要這麼急嗎？」、「如果不是炫富，祝你們找到喜歡房產的兒媳婦吧」、「難道人家和你兒子結婚，你會送人家幾套房？不送，拿出來幹嘛？」、「『門當戶對』就是女方家也得有10多本不動產權狀？」。