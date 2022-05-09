大陸新冠肺炎疫情嚴峻，上海實施嚴格封控管理，不少人都只能待在家中。江蘇一對父母因疫情關係，被封控在上海，13歲的兒子因此被迫和父母分隔兩地，獨自待在家裡整整66天，讓父母擔心不已，未料返家後竟發現兒子不但把自己照顧得很好，就連家中毛小孩也都胖了一圈。

綜合陸媒報導，江蘇省蘇州市一對父母因為疫情關係，被封控在上海，獨留13歲的兒子在家無人照顧，讓他們非常擔心，然而兒子的表現卻超出預期，不但準時認真地視訊上課、乖乖寫作業，還把家裡飼養的貓狗照顧得很好，幫牠們洗澡、換尿布，兒子和毛小孩們在這段期間都長胖不少。

媽媽接受採訪時透露，在上海的時候他們會點外送給兒子吃，周末時也會透過視訊教他做簡單的料理，「之前他連燒水都不會，現在已經會煮滿多東西了」。所幸經過66天，父母終於順利返家，雖然居住環境被弄得一團亂，讓他們有些哭笑不得，但心裡更多的情緒是心酸與心疼，「家裡雖然被弄成那個樣子，但我真的生不了氣」。

新聞曝光後，很快就引發網友熱議，大家紛紛留言：「三個可愛堅強的小夥伴」、「真是一個有愛又懂事的孩子」、「有貓狗的陪伴也算是個安慰」、「小朋友能把自己和寵物照顧好，真的挺不錯，生活技能滿分」；但也有不少人憤怒批評，認為讓一個未成年人獨自在家這麼多天，不但非常不合理還很危險，因此不是一件值得宣揚的事情。