宋朝一直給人「文強武弱」的印象，其中南宋第7位皇帝宋恭帝趙㬎（同「顯」），3歲就早早登基，無奈2年後，蒙古兵攻破臨安，年僅5歲的趙㬎被俘，成為亡國之君。事後趙㬎被元世祖忽必烈封為瀛國公，並在18歲時送往西藏薩迦寺出家，法號合尊。沒想到卻因為一首五言絕句惹上殺身之禍，遭到元英宗賜死。

根據《搜狐網》報導，元世祖忽必烈滅了南宋後，並沒有殺害趙㬎，反而還好吃好喝的供著他，並且封其為瀛國公，在他18歲時更安排他前往吐蕃（西藏），終日與青燈古佛相伴，潛心研修佛法。趙㬎雖然是被迫的，但他在佛法上頗有造詣，接連翻譯了《大乘百法明門論》、《因明入正理論》兩部經文，奠定了在佛教中的地位，成為一代高僧。

直到元英宗至治三年（1323年），在吐番出家長達25年的趙㬎，卻因為懷念故土，寫下了《在燕京作》一詩，藉此紓發胸懷，詩中寫道「寄語林和靖，梅花幾度開？黃金台下客，應是不歸來。」

詩中所指的林和靖是北宋有名詩人，曾經隱居西湖，趙㬎思念故國，卻又不敢明說，只好藉由詢問林和靖，西湖的梅花開了嗎？至於黃金台，指的是元朝的首都「大都」，戰國時期，燕昭王曾在這裡築黃金台以待賢人門客，趙㬎感慨自己身為異鄉客，怕是再也回不去故鄉了。

這首詩很快就傳到元英宗耳中，這讓他勃然大怒，認為看似溫順的趙㬎竟沒有忘記自己亡國之君的身份，還感嘆回不去故土，便下令賜死趙㬎，享年52歲。