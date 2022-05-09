李白是唐朝著名的浪漫主義詩人，有「詩仙」之稱，唐文宗將他的作品和裴旻的劍舞、張旭的草書譽為「三絕」，可以見得李白在當時已是相當有名的大文豪。不過有傳聞指出，李白不只文采出眾，就連劍術也很高超，究竟是真的嗎？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，李白確實在許多作品當中提到自己練劍，而且他不只在老家四川練，還特地跑到山東泰山去拜師學藝，他也多次詩詞中自稱武藝高超，像是《俠客行》的「十步殺一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身與名」，然而唐朝詩人寫詩經常引經據典，《俠客行》就借用了《莊子》記載的故事，「臣之劍，十步一人，千里不留行」，因此不足以作為李白劍術高超的證明。

而李白的「迷弟」魏顥在進士及第後，為李白編纂了文集《李翰林集》，在序言中就提到許多李白青少年時期的事蹟，包含「少任俠，手刃數人」，但魏顥並不是從小就認識李白，因此可以肯定這些事蹟都是由李白本人告訴他的，但這種口述史的可信度就必須打上問號。

除此之外，李白還曾在《敘舊贈江陽宰陸調》中提到，「我昔北門厄，摧如一枝蒿。有虎挾雞徒，連延五陵豪。邀遮來組織，呵嚇相煎熬。君披萬人叢，脫我如轆牢。此恥竟未刷，且食綏山桃」，當時他遭五陵惡少圍攻，無法靠一己之力突圍，所幸有一名朋友及時趕到，才順利將他救出。

由上述幾點可知，李白雖然喜歡練劍，但他的劍術恐怕沒有自己聲稱的那麼厲害，頂多只能算是一種興趣愛好而已。