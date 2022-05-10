近日大陸河南的河灘傳出有大量古幣和宋代沉船，引發大批民眾帶著鋤頭、金屬探測器等工具前往現場「挖寶淘金」，不過當地文物保護管理所得知消息後，立刻趕到現場封鎖，並表示民眾挖出來的所有古幣都必須上交，否則將觸犯法律，被處以罰款。

根據《極目新聞》報導，近日開封賈魯河尉氏段河灘發現大量古金幣，吸引眾多村民前來「挖寶」，透過網友分享在網路上的影片可以看到，村民們帶著鋤頭、鐵鍬以及金屬探測器等工具，在河灘上努力尋找古幣，還有些人聲稱自己挖到了民國銅幣、清代光緒元寶等古錢幣。

一名村民接受採訪時透露，本月8日在微信群組得知河灘有古幣和宋代沉船的訊息，出於好奇心才帶著孩子到現場一探究竟，雖然沒有看到宋代沉船，但真的挖出不少古幣，儘管這些硬幣的表面大多都已經被腐蝕，但仍依稀能看見上面刻有龍的圖案。

據了解，由於汛期即將來臨，賈魯河尉氏段正在進行河道改建，施工工人表示，平時很少有人會來到這裡遊玩，未料8日下午突然出現大批民眾，嚴重影響施工進度，工人無奈地說：「我們天天在這施工都沒有發現網上說的宋代沉船等文物」。

尉氏縣文物保護管理所負責人接獲消息後，也在第一時間前往勘查，並將現場封鎖，把前來現場挖寶的民眾驅趕回家，不過工作人員沒有找到宋代沉船的線索，而古幣則需要進一步鑑定。同時負責人呼籲，民眾不能將挖出來的古錢幣占為己有，需要上交給國家，若發現有人私藏文物，將會被追繳並懲處罰款。