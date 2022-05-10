小朋友看到動物都會很想養，甚至想把食物當成寵物，讓許多父母傷腦筋。大陸一名5歲男童看到媽媽買小龍蝦回家，當下非常開心，還想把小龍蝦當成寵物養，豈料媽媽並不同意，趁孩子不注意時趕緊將小龍蝦拿去做菜，男童發現後大哭，不過小龍蝦餐一上桌後，男童瞬間變臉，吃得津津有味，讓媽媽看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，安徽六安市一名高姓媽媽表示，最近正值小龍蝦產季，因此她便買了一袋小龍蝦，當作晚餐的菜色，豈料拿回家後，5歲兒子看了非常開心，甚至表示他想要養，媽媽便隨口敷衍他，想說孩子等等就會忘記，因此趁兒子寫作業時，把小龍蝦全殺了。

豈料，高姓媽媽處理完小龍蝦後，兒子又跑回廚房查看，發現小龍蝦全死了傷心不已，當場嚎啕大哭，甚至氣得要把媽媽趕出廚房，但到了吃飯時間，結局大逆轉，男童似乎已忘記想養小龍蝦一事，開心的撥小龍蝦吃，媽媽表示，「兒子到最後吃得可開心了，前面的事都已經忘記了」，她也將過程拍攝下來。

影片中可見，男童開心的撥著蝦吃，與先前大哭的樣子差很多，媽媽隨後還拿出大哭影片給兒子看，對方表情顯得有些不好意思。影片被分享至社群平台，網友紛紛表示，「小孩子也逃不過『真香定律』」、「覺得好吃馬上就忘記自己想要收編龍蝦當寵物」，但也有人認為，發生這種事情時，媽媽不應該隨口敷衍，而是要與孩子溝通，也可以藉由生命教育，教導孩子要懂得珍惜食物。