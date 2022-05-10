馬來西亞近日發生一起奇葩事件，一名男子疑似為了助興，竟將一枚戒指套在陰莖上，沒想到下體充血後竟拿不下來，他只好急忙就醫求助，最後在4名消防員動用特殊工具下，才終於順利把戒指取下。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名26歲男子在本月8日，疑似為了助興而將一枚戒指套在陰莖上，未料下體充血後他才發現無法取下戒指，嚇得他急忙前往安邦醫院求助，不過醫師見男子的狀況無法處理，於是聯繫雪州消防局求助。

消防局主任諾阿占表示，他們在8日晚間9點20分左右接獲通報，並派出4名消防員到場協助，使用特殊工具進行切割，才順利取下戒指，之後消防員將男子交給醫院，進行下一步處置。

新聞曝光後立刻引發網友熱議，大家紛紛留言：「等一下，只有我一個人在思考為什麼他可以套進這麼小的戒指？」、「好奇戒指是什麼尺寸？好像不太符合邏輯」、「我只是好奇，小到什麼程度才可以套進戒指」。

過去泰國也曾發生類似事件，一名男子邀請女友來家裡玩，為了自證清白、不會對女友亂來，他居然拿出鎖頭「封印」自己的下體，未料2天之後都還沒「解鎖」，導致他的陰莖嚴重腫脹、潰爛，只好獨自躲在房間裡哭泣、尖叫，男子的母親經過房門聽到聲音後，才急忙將他送醫治療。