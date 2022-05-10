印度哈里亞納邦一隻野豹闖入村莊，村民發現後趕緊通報相關單位，森林部門人員與警察到場處理，但他們身上都沒有穿著防護設備，僅拿木棍肉身對戰，花了5小時才成功制伏野豹，現場影片曝光後，讓網友看了都忍不住捏了一把冷汗。
綜合印度媒體報導，哈里亞納邦的巴哈拉姆普爾村（Behrampur）一名農民在田裡工作時，發現附近樹叢裡出現一隻野豹，嚇得趕緊跑回村裡通知眾人，並聯繫相關單位處理，森林部門人員與警察立即趕到現場進行捕捉，並拿出木棍與野豹對峙。
現場人員並未穿戴安全裝備，僅手持木棍不斷敲打野豹，導致野豹情緒更加激動，還撲到其中一名人員身上，其他人見狀趕緊用木棍擊退，經過5個小時的努力，才成功讓野豹注射鎮定劑，現場畫面被分享至推特，累積65.3萬人次觀看。
野生動物部門人員拉瓦特（Shiv Singh Rawat）提到，這是一隻年輕的雄性野豹，目前已被送往亞穆納訥格爾（Yamunanagar）的卡萊薩國家公園（Kalesar National Park）放生，而對峙過程中造成4名人員受傷，送往醫院治療已無大礙，除了其中1人傷勢較重外，其他人都已經出院。
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