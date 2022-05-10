不少人都擁有一夜致富的夢想，但想要達成卻不是件容易的事。大陸重慶一名女子平時將買彩券當成興趣，每一期都會準時購買，沒想到近日真的中了頭獎，拿回高達608萬人民幣（約新台幣2689萬）的獎金，儘管如此女子表示，未來仍會繼續上班、繼續正常生活，不受中獎而影響。

根據《人民網》報導，38歲的劉姓女子從2018年開始接觸彩券，其中最偏好「雙色球」，每一期都會購買，但每次花費的金額都不高，在20元人民幣（約新台幣88元）以內，且多數採取電腦選號。劉女士透露自己的工作比較輕鬆，所以沒事就會到彩券行坐一下，「買彩券只是一種樂趣，不會太在意得失」。

本月5日劉女士接兒子放學時，經過一間彩券行才想起來自己前一晚選定了一組號碼還沒買，於是果斷走進店裡，花10元人民幣（約新台幣44元）買了5注「自選+電腦選號」的雙色球。由於完全沒想過自己會中獎，劉女士在當晚很早就入睡，直到隔天早上起床後，才驚覺自己中了頭獎，她嚇得愣在原地好一會兒，久久都不能反應過來。

等到她回過神後，急忙前往住家附近的彩券行，請店員用機器幫忙確認，才相信自己是真的中了高達608萬人民幣（約新台幣2689萬）的頭獎，並在丈夫的陪同下將獎金領回。對於如何使用這筆意外之財，劉女士表示會全部匯到丈夫的戶頭，「由他管，我就不問了，等有需要再拿出來使用。回去之後我們2人還是會繼續上班，繼續正常生活」，未來也會持續購買彩券，因為這已經成為她的愛好，同時也希望還能再有好運降臨。