初次去到人生地不熟的國家，很容易會因為語言不通而發生糗事。近日一名剛去到日本的美國人想吃麥當勞，未料進到店裡卻發現只有賣牛丼，讓他困惑不已，許多網友看到該間麥當勞的照片後，都忍不住笑了出來，直言：「的確是陷阱」。

根據《ねとらぼ》報導，日本網友「Tomoki Ozawa」近日在推特上發文，表示有一名剛到日本的美國朋友，之前很驚訝地告訴他：「我去日本的麥當勞，發現那裡只有賣牛丼，為什麼會這樣？」，推主看到對方去的麥當勞照片時，瞬間就明白到底發生了什麼狀況，哭笑不得地說：「看著這張照片我可以想到各式各樣的狀況，尤其是因為招牌的配色」。

從推主分享的照片中，確實一眼就能看見麥當勞的位置，而經典的「M」字招牌豎立在2個樓梯中間，從左邊往上走才能到達麥當勞，但這名美國朋友可能不小心從右邊向下走，來到了招牌配色與麥當勞相同，且主要販售丼飯、咖哩飯的連鎖餐廳「すき家」。

推文曝光後，立刻引起一陣熱議，有眼尖的網友認出，照片中的位置就在仙台中央通商店街，有形形色色的商家開設在這裡，再加上麥當勞和すき家的招牌配色相同，也難怪不熟悉日文的外國人會認錯，「這個設計對外國人太不友好了吧」、「老外：招牌配色是紅、黃、白…我打賭上面的日文肯定是漢堡的意思！」、「這個設計確實讓它們看起來像是同一家店」、「這是陷阱吧，我看第二次才分清楚上下樓梯的方向」。