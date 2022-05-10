史上最令人信服的UFO照片！哥斯大黎加國家地理研究所一名航空攝影師，1971年搭乘輕型機在距離地面1萬英尺高的地方進行地圖圖像拍攝，竟在科特湖上空意外拍到一個金屬圓盤形物體，直徑約120至220英尺（約36至67公尺），讓不少人認為這可能是UFO，近日這一張照片首次曝光，引發討論。

I wonder if @elonmusk has seen the Lake Cote UFO picture? You want a clear picture? You got it 🙂

Btw, official picture by the Geographic Department of Costa Rica, original negative resides in the National Archive. Some consider it the Best UFO picture ever.



Hint: Cometa Report pic.twitter.com/1wqjwKTLLB — UAP Costa Rica (@UAP_CR) April 2, 2021

根據《unilad》報導，哥斯大黎加國家地理研究所（National Geographic Institute）一名航空攝影師洛艾扎（Sergio Loaiza），1971年執行一項水電專案，在阿雷納爾火山（Arenal）附近進行勘查地形任務，並在離科特湖（Lake Cote）1萬英尺（約3048公尺）上空，以20秒的間隔拍攝多張湖泊和雨林的高分辨率黑白照片。

當年照片被沖洗出來後，底片就被歸檔，因此也沒人注意拍到什麼東西，直到研究員要討論項目時，才發現異常，一張時間標記為上午8 點25分的照片，竟拍到一個金屬圓盤物體，看起來像是飛碟，詭異的是，當時飛行員和其他3名技術人員在飛行過程中，都沒看到任何東西，以拍攝高度進行推測，這個圓盤直徑可能約120至220英尺（約36至67公尺），當年高層得知後，下令相關人員禁止討論此事，照片也因此並未曝光。

One more fun fact. The heart-shaped Lake Cote was a very sacred place of pilgrimage for the shamans of the Maleku indigenous tribe in Costa Rica. A place of the Gods and Spirits 😉



I’m circling the spot of the UFO pic pic.twitter.com/oqk4FPc0pC — UAP Costa Rica (@UAP_CR) April 10, 2022

這張照片近日才被網友卡蘭薩（Esteban Carranza）分享至推特並表示，他已故的叔叔在1970年代末或1980年代初，從國家地理研究所獲得這張照片，而他在去年才得知此事，之後將照片的底片送至美國堪薩斯州的實驗室「Michael Strickland Photography」進行更清晰的掃描，隨後還與洛艾扎與當年的技術人員見面，回憶當時的狀況。

哥斯大黎加不明飛行物研究員維爾切斯（Ricardo Vílchez）、海恩斯（Richard Haines）博士等人表示，這一張照片應該不是雙重曝光導致，也並非人為後製，但是否為飛碟，他們並不願意多做任何評論，而紐約時報記者基恩（Leslie Kean）表示，「這可能是有史以來拍攝到最清晰的UFO照片。最重要的是，它還是一張官方照片，哥斯大黎加政府一直收藏著，而且無法作出解釋」，但也有人持反對意見，認為這個圓盤可能是湖水在太陽光作用下的反射結果。