阮籍是三國時期的魏國詩人，也是大名鼎鼎的「竹林七賢」之一，和嵇康並稱「嵇阮」，不過他的行事作風相當放蕩不羈，不愛遵守禮法，對待女性也毫不避嫌，常常到賣酒的鄰居少婦家中喝酒，醉了就躺在她旁邊睡覺，神奇的是，少婦的丈夫得知此事後也沒有生氣。

大陸華中師範大學文學院古代文學教研室教授戴建業指出，在正始時期，曹氏政權已經大權旁落，表面上雖然還是曹家的天下，但實際上已經是司馬氏的天下了，「高平陵之變」後更是由司馬氏全面掌權，曹氏皇帝皆淪為司馬家的魁儡，天下名士只要不願和他們合作，就難逃被殺的命運，諸葛旦、嵇康、夏侯咸等人都因此落得死亡的下場。

而阮籍的性情不像嵇康那麼剛烈，於是寫了《勸進表》，表達了自己的臣服，但內心卻相當痛苦，而《詠懷詩八十二首》正是在這個時期誕生的作品，字字句句都飽含他的心聲，像是第33首詩，「一日復一夕，一夕復一朝。顏色改平常，精神自損消。胸中懷湯火，變化故相招。萬事無窮極，知謀苦不饒。但恐須臾間，魂氣隨風飄。終身履薄冰，誰知我心焦」，就在講述他時常感到恐懼與焦急，不知自己何時會死亡，面臨與嵇康雷同的命運。

不過阮籍表面上仍維持瀟灑不羈的形象，不但在母親過世後，不遵守喪禮的禮法，對待女性時也毫不避嫌，像是他的鄰居有一名賣酒的少婦，長得也非常漂亮，阮籍經常會去找她買酒喝，喝醉了就倒在少婦旁邊睡覺，少婦的丈夫了解他的行為後，便沒有因此起疑心、生氣。

然而阮籍瀟灑的表面下，隱藏著痛苦的靈魂，有時候駕車外出，走到沒路了就會當場痛哭，之後再返回，這就是所謂的「阮籍哭窮途」；另外從第17首詩中也能看出他內心的孤獨與痛苦，「獨坐空堂上，誰可與歡者。出門臨永路，不見行車馬。登高望九州，悠悠分曠野。孤鳥西北飛，離獸東南下。日暮思親友，晤言用自寫」，透過詩句表達自己找不到心靈契合、聊得來的朋友，只好用自言自語的方式抒發心中的孤寂。

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