手榴彈在17、18世紀成為歐洲軍隊普遍使用的武器，但在此之前，可能早已出現手榴彈。考古團隊在耶路撒冷一座遺址中，發現4個球型陶瓷容器，用來裝油、香水等，其中一個還有裝過爆炸物的痕跡，推測此為十字軍東征期間所使用的手榴彈。

根據《Live Science》報導，考古學家在耶路撒冷一座名為「Armenian Gardens」的遺址中，發現4個球形陶瓷容器，時間可追溯至11世紀至12世紀之間，進一步研究發現，其中一個容器用來裝油，另外兩個則是裝香水或藥物等，最後一個則似乎曾裝過易燃的爆炸物或是化學品，因此獲得研究員們的注意。

儘管過去不少研究員提出，十字軍東征期間可能就曾使用手榴彈，但由於缺乏物證，因此該論點也不了了之，澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）考古學教授瑪西森（Carney Matheson）表示，「自1980年代以來，這些容器是手榴彈的想法不再受歡迎，但最新發現讓研究員對手持炸藥的想法採開放性態度」。

瑪西森教授表示，手持炸藥需符合3項條件，含有可燃燒的燃料、幫助點燃的氧化劑及能施加壓力的容器，他們進行分析發現，類似手榴彈容器的外壁比過去研究的陶瓷還要厚，而且有被樹脂密封過的跡象，這顯示它可能曾維持在一定的壓力中，符合手持炸藥的條件，但該罐子是否真的為手榴彈，仍需進一步研究。

過去研究認為，早期使用的手持爆炸物中都含有黑火藥，但此次發現的容器裡，並沒有黑火藥粉末的痕跡，燃料是植物油和動物脂肪混合物，氧化劑為硝酸鹽混合物，另外還發現微量的硫，可能是一種當地發明的爆炸性材料，不過目前仍不清楚爆炸物是如何被點燃，瑪西森教授推測，容器上可能有個能插入保險絲的縫隙，原本用樹脂固定，而容器裡的成分在撞擊時確實能引爆。

此次發現也凸顯出古代陶瓷設計與用途的多樣性，瑪西森教授表示，「它雖然被歸類為球形容器，但製造、尺寸及外壁厚度與其他陶瓷差很多」，未來希望可以找到更多類似的容器，有助於了解中世紀時期的爆炸技術，不過這些容器主要用途及威力目前仍不清楚。