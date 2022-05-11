結婚是人生中最重要的大事之一，每個人都希望能順利完美地度過這一天，但有時候總會事與願違。印度近日發生一起婚禮烏龍事件，一對姊妹選在同一天結婚，未料婚禮開始前突然停電，2對新人只好摸黑進行儀式，直到最後才發現，2名新郎竟牽錯新娘、娶錯老婆。

根據《今日印度》報導，這起事件發生在印度中央邦（Madhya Pradesh），一對姊妹花妮基塔（Nikita）和卡莉什瑪（Karishma）同時出嫁，然而婚禮開始之前，村莊卻突然停電，四周陷入一片漆黑，雖然現場因此引起一陣混亂，不過2對新人仍決定摸黑繼續進行婚禮。

由於姊妹2人的婚紗非常相似，再加上都戴著面紗，導致2名新郎牽錯了新娘，但在場所有人都沒有察覺異狀，直到婚禮快要結束，進入最後一個繞火祈福的儀式，大家才在火光的映照之下，發現這場婚禮鬧了一個大烏龍，2名新娘竟「嫁錯尪」。

3方家庭為此事相互指責，最終在協議過後，決定於隔天再舉辦一次婚禮，並且時間選定在早上，以免又發生類似的烏龍事件。

印度時常傳出婚禮奇聞，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）原定在今年4月下旬舉行婚禮，女方和親朋好友全都提早到婚禮現場等候，未料新郎前一晚的單身派對玩得太嗨，醉到不省人事，最後遲到整整4個小時，一直到晚上8點才現身，準岳父一怒之下將女兒嫁給了在場的某一位賓客。

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