肯亞近日發生一起鱷魚攻擊事件，一名3歲男童和媽媽到河邊取水，卻慘遭鱷魚叼走、殺害，媽媽試圖阻止無果，只能眼睜睜看著兒子死亡，村民們得知此事都相當氣憤，於是設下陷阱捕抓鱷魚，並用斧頭將其砍死洩憤。

“We attach meat to a hook. So, when the crocodile bites the meat, it gets caught,” https://t.co/VBpRSqTUuL — The Standard Digital (@StandardKenya) May 8, 2022

根據《鏡報》報導，這起事件發生在夏亞郡（Siaya）拉里達區（Rarieda），一名3歲男童和媽媽到河邊取水時，突然有一隻長約5公尺的鱷魚浮出水面，並將其叼走，媽媽雖然試圖阻止卻無果，只能眼睜睜看著兒子被殺；男童不幸遇害的事件在村莊傳開後，眾人都相當生氣，於是在河附近設置陷阱，決定要抓住這隻殺人鱷魚，終於在本月7日成功捕獲，並用斧頭狂砍牠的身體洩憤。

當地村民透露，這隻鱷魚很可能是從拉拉約海灘（Ralayo Beach）游過來的，由於村莊的鱷魚攻擊事件頻傳，大家才會決定設下陷阱，「我們把肉掛在鉤子上，當鱷魚咬住肉的時候，就會把牠拉起來」；另外當地村民在2020年8月也以同樣的陷阱，捕捉到另一條鱷魚，牠曾在海灘攻擊一名32歲的婦女。

肯亞野生動物管理局（The Kenya Wildlife Service）在鱷魚被砍殺後才收到通知，只能前往現場處理鱷魚的碎屍，對此事件野生動物管理局表示，若是人類和野生動物發生衝突，並想要將其捕捉之前，都必須先通報相關單位，而不應該自行採取行動。