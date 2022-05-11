連線一開始，離世毛孩就叫我稱呼牠一聲「屁奶奶」，不是很想親近我的樣子，跟姐姐之前形容人見人愛的個性不太一樣，溝通後姐姐才跟我說：「生前找過其他寵物溝通師，也說阿屁不太願意講話，愛理不理人家」，可能我們對牠來說就都是陌生人吧。畢竟阿屁走時至少有18歲了，叫牠一聲屁奶奶也不為過，只是怕家人聽了不習慣。

這隻馬爾濟斯本名叫pin，是取家中三位女兒英文名中各一個字，組合成家中這個「老四」的名字，後來家人發現直接打「阿屁」比打英文快，一隻漂亮的馬爾濟斯就有了親切的屁名。

阿屁是七歲後才被媽媽從中途帶回來，通常健康問題比較多，但姐姐說：「阿屁是天使狗狗，沒有帶來太多麻煩，養到牠是我們的榮幸」。

阿屁在寵溝通時表示，自己是為了不讓家人自責，才選擇在安樂死前離開。(圖/阿屁姐姐授權提供)

但這麼愛、這麼疼，在面臨生死關頭癲癇發作全身軟趴趴時，家人也不得不達成安樂的共識，連唯一持反對意見的大姊也不忍心看牠大發作小發作不斷，同意將原定安樂的時間提前，但就在預計安樂當天的上午，屁奶奶就自己先走了。

大姊坦白的說，難過還是很難過，但卻又有種如釋重負的感覺，因為要幫自己心愛的屁妹妹決定生死，實在太沉重了。這已經是我聽過不知道第幾次，當毛孩知道家人要幫牠決定離去時間後，乾脆自己先走的案例了。

溝通時屁奶奶說，牠當時無法控制自己的癲癇，但靈魂卻是相當清楚，至少牠要hold住整個場面，不能讓牠的離開給家人帶來任何遺憾跟自責，所以牠努力撐到姐姐回來並在媽媽的懷裡離去，因為牠覺得這會是家人最想要的安排。

為什麼屁奶奶說牠努力撐到姐姐回來呢？因為牠知道姐姐是急急跑去醫院幫自己拿癲癇的藥，希望安樂前至少讓牠好過一點。還好阿屁有等她回來，這點讓姐姐很安慰，如果因此錯過最後一面，姐姐會有多難過，但就在姐姐親手餵了阿屁最後一口藥後，阿屁就走了，這又讓姐姐心裡留下一個過不去的坎，她很擔心會不會阿屁的離世，是因為餵藥嗆到所導致？

溝通時阿屁說：「三八哦，姐姐」，「我是想讓你放心，才願意吞下最後那口藥哦」，「你以為害我嗆到哦，那換我後悔當時太逞強了啦」，「我應該不要等姐姐回來，早點沉沉睡去，姐姐就不會胡思亂想。」

生死雙方都想兩無憾，但太不容易了。溝通過程中，好幾次屁奶奶都跟我強調，牠以前很漂亮，但姐姐給我的都是牠生病後的照片，很難想像屁奶奶年輕時的風姿，直到溝通完，我請姐姐補一張最漂亮的照片給我，一看，哇！原來阿屁是一隻愛笑的馬爾濟斯呢！

難怪屁奶奶說：「我想變回原來最漂亮的樣子，所以我走了」，「但我會再回來」，歲月無情這道理，馬爾濟斯阿屁也頗有領悟呢。