為了防止有心人士製造假鈔，現代研發出許多防偽技術，儘管如此仍杜絕不了假鈔的存在，而古代的科技沒有現代發達，製版還需要依靠手繪，豈不是會造成「假鈔滿天飛」的窘境？究竟古代的紙鈔是如何防偽的呢？

根據《梨視頻》報導，古代印刷技術發達，在宋朝就出現世界最早正式發行的紙鈔「交子」，而假鈔也隨之誕生，據《宋史》記載，交子流通不到20年，就開始湧現假鈔，擾亂正常市場秩序，各地控管財政的轉運使對於交子都「欲廢不用」，同時也拉開了古人對抗假鈔的序幕。

古代的防偽技術首先從紙張開始下手，當時選定「川紙」作為印鈔專用紙，因為四川早在唐朝就發明了有著明暗2種花紋的「水紋紙」，別的地方都學不來，因此政府在四川設立「益州交子務」就地印發紙鈔，並在成都設立「鈔紙院」專門管理紙鈔真偽。不僅如此，宋、金、元時期還選用高級紙料「楮皮」，因此當時的紙鈔又被稱作「楮幣」或「楮錢」。

不過單靠紙張材料來防偽，頂多只能阻止一般老百姓，難防有錢人造假，所以紙鈔上還會採用複雜的人物圖案、特殊暗記、隱密題號等，雖然現在看到出土的古代紙幣顏色都比較樸素，但是受到油墨氧化褪色影響，《宋朝事實‧財用》提到，紙鈔上的圖案其實是「朱墨交錯」，還有不同顏色的鑄印，比如宋朝大觀年間的紙幣「錢引」上，就有紅、藍、黑，3種顏色的印信。

除此之外，紙鈔的印版多採銅版而不是木板，雕紋非常複雜，不是專業人士很難仿造；官府也會對紙鈔多重印壓，每向下流通一次，就會加蓋一個印，印上使用的字體也是很特殊且難以仿製的「九疊篆」。

在防偽的最後，還有法律作為底線，歷朝歷代幾乎都有立法來遏止假鈔，像是宋朝規定，製作假鈔者流放3千里，如果假鈔已經流入市場則會被斬首；南宋則有懸賞制，如果發現有人在做假鈔，檢舉就能得賞錢1千貫，不想要錢也可以直接當官；元朝的「中統元寶交鈔」和明朝的「大明通行寶鈔」，更是直接在紙鈔上寫著，若是檢舉假鈔製作者，不但能拿獎金，還可以得到對方的所有財產。