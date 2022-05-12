大陸新冠肺炎疫情嚴峻，許多城市接連採取封控措施，不少人都只能待在家中，無聊之餘也在微博上分享自己「與世隔絕」的生活。近日一名大陸網友突發奇想，將自己使用過的快篩試劑加裝到心愛的鋼彈背後，數量甚至多達30個，讓其他網友看到後都嘆為觀止，忍不住驚呼：「新試劑機動戰士」。

大陸網友「TBS-芋艿團」日前在微博曬出鋼彈模型的照片，不過仔細看可以發現，這並不是普通的鋼彈，它的背後竟還加裝了一圈由快篩試劑組成的「浮游炮（又稱感應砲）」，數量甚至多達30個，博主也在文中寫道：「給老演員改個浮游炮」。

文章曝光後立刻掀起熱議，照片也被台灣臉書粉專「萬年東海模型玩具」轉發，大家看到後都驚訝不已，紛紛留言：「新試劑機動戰士」、「快篩富翁鋼彈」、「快篩鋼彈，快使用陽性粒子砲」、「假如後面一圈顯示都是2條線，戰力會不會爆表！」、「要都兩條線的浮游炮殺傷力才強大啊！飛出去不用發射，敵軍避之唯恐不及」、「天哪，這麼多，鼻子要被插多少次」。

不過也有人認為這麼做很不衛生，「一堆鼻涕或口水」、「收集了這麼多鼻涕」、「不太衛生，測完還是趕快丟掉吧」；而行政院環境保護署曾發文提醒，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒，應用塑膠袋密封包好，並以一般垃圾處理。